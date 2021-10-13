Уголовное дело возбудили после падения нижегородца в яму с кипятком

Нижегородец смог самостоятельно выбраться на поверхность и вызвать скорую помощь. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

По факту падения 40-летнего мужчины в яму с кипятком в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Накануне 13 октября во дворе дома по улице Шестой Микрорайон в Автозаводском районе произошла авария трубопровода. Один из местных жителей, узнав о происшествии, решил переставить личный автомобиль в безопасное место, но на улице провалился в яму с горячей водой.

Нижегородец смог самостоятельно выбраться на поверхность и вызвать скорую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ с 12% ожогами нижних конечностей.

- Сейчас пациент в стабильном состоянии, - подчеркнули специалисты.

В настоящее время следователи комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства случившегося.

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