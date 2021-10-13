16% школ и детских садов закрыты на карантин в Нижегородской области

По данным на 13 октября, 16% школ и детских садов в Нижегородской области закрыты на полный или частичный карантин из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- Благодаря вакцинации в последнее время в области удалось в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что отчетливо прослеживалось в течение последних лет, - отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Кучеренко. - Вакцинация от гриппа также позволила снизить и нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число пациентов с тяжелыми формами заболевания.

По последним данным, в регионе было привито от гриппа 25% населения. Это примерно 770 тысяч человек, в том числе 165 тысяч детей.