2019-06-24T14:51:23+03:00
Общество

Здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина выставили на продажу за 300 миллионов рублей

Он находится на проспекте Ленина
Валерия ГРОМОВА
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Здание кинотеатра «Россия», который находится на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, выставили на продажу. Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости Gipernn.ru.

Владелец указал, что продаст здание за 300 миллионов рублей. Оно занимает территорию в 3651,4 квадратных метра. Кинотеатр имеет два этажа с подвалом и антресольным этажом. Земельный участок, на котором построено здание, располагается на 1,7 Га земли.

Напомним, в конце марта на продажу были выставлены Усадьба Каменской и усадьба Кабачинского, которые находятся на Верхневолжской набережной. Первый объект представляет собой нежилое двухэтажное здание площадью 923,8 квадратных метра. Оно занесено в реестр ОКН федерального значения. Второй объект - также нежилое двухэтажное здание, общая площадь которого составляет 579,4 квадратных метра. Оно признано ОКН регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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