Амфитеатр открылся на Окской набережной в Нижнем Новгороде

Амфитеатр открыли на Окской набережной, благоустроенной в этом году. Он находится прямо напротив здания ярмарочной гостиницы Ермолаевых.

- Этот амфитеатр находится недалеко от Канавинского моста, - сообщает GiperNN. – Данное деревянное сооружение оборудовано полукруглой смотровой площадкой и пологими спусками. Ступени могут использоваться в качестве лавочек.

Напомним, благоустройство Окской набережной завершилось летом 2021 года. Окская набережная должна быть объединена новым прогулочным маршрутом, который появился после благоустройства в районе собора Александра Невского на Стрелке.

-Настил будет сезонным потому, что участок под мостом подтапливается в период паводка. На зиму мостки будут убирать, - ранее предупреждал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.