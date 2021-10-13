Ландыши и другие растения высаживают в нижегородской «Швейцарии»

Рабочие высаживают ландыши. Фото: парк "Швейцария".

Высадка растений продолжается в нижегородском парке «Швейцария». Об этом сообщается на официальной странице парка в Instagram.

- Продолжается традиционная осенняя высадка растений. На фото, в горшках - ландыши, точнее, их луковицы. Нежный редкий цветок, который раскроет свои бутоны-колокольчики ранней весной, -говорится в сообщении. Высадку деревьев в парке рабочие должны завершить до конца октября. Дальше остановки «Электрон» в направлении Щербинок установлены технические ворота, которые похожи на ворота входной группы в районе остановки «улица Медицинская». А еще появились ограждения футбольного поля и второй площадки для занятий с собаками. Парк «Швейцария» должен быть сдан в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что вторую часть парка откроют после окончания благоустройства.