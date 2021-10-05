Вторую часть нижегородской "Швейцарии" откроют после полного окончания благоустройства

Оставшаяся часть парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде откроется разом после полного завершения всех работ по текущему благоустройству. Об этом информирует Newsroom24 со ссылкой на мэрию города.

В ведомстве также подчеркнули, что 25 гектаров открытой части территории "Швейцарии" достаточно для комфортного отдыха и прогулок нижегородцев. Это вся территория от остановки "Тобольские казармы" до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Напомним, действующая зона парка открылась 22 августа этого года.

В связи с тем, что работающая часть парка всецело отвечает потребностям жителей столицы Приволжья в прогулках, нижегородские власти решили открыть другую часть только после полного завершения благоустройства. Чёткие сроки при этом не называются.