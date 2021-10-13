«Айриэлтор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за одно нежелательное смс нижегородцу

В действиях компании нашли нарушение ФЗ "О рекламе". Фото: Иван ПРОХОРОВ

Компанию ООО «Айриэлтор» уличили в нарушении федерального закона «О рекламе», сообщает нижегородское УФАС.

- 19 февраля 2021 года в 16:00 на телефонный номер потребителя поступил звонок следующего содержания: «Для Вас недвижимость. Разместите объявление на «cian» и найдите надежного арендатора или покупателя быстро. А еще мы подарим 500 рублей на продвижение объявлений. Вам интересно такое предложение?», - «Нет, неинтересно» – «Мы направим промокод в смс. Всего доброго. До свидания», - говорится в сообщении.

Как уточнили в антимонопольной службе, сообщение должно было быть направлено только в том случае, если бы гражданин дал свое согласие. Таким образом, действия компании противоречат действующему законодательству. В связи с этим ООО «Айриэлтор» назначили наказание ввиде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее УФАС признал ненадлежащей рекламу о «лучшей в мире» жареной курице.