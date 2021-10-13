Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 10:58

Поставки вакцины «КовиВак» в Нижегородскую область приостановили

По словам Мелика-Гусейнова, ее производство остановлено
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Нижегородскую область прекращены поставки вакцины КовиВак. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Подскажите, пожалуйста, где можно вакцинироваться вакциной КовиВак, - поинтересовалась Наталья. – Говорят, что её не закупают.

- Этой вакцины нет в регионе. Производство временно остановлено, - ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об уголовной ответственности за использование поддельных QR-кодов.