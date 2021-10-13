Поставки вакцины «КовиВак» в Нижегородскую область приостановили

В Нижегородскую область прекращены поставки вакцины КовиВак. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, отвечая на вопросы нижегородцев.

- Подскажите, пожалуйста, где можно вакцинироваться вакциной КовиВак, - поинтересовалась Наталья. – Говорят, что её не закупают.

- Этой вакцины нет в регионе. Производство временно остановлено, - ответил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил нижегородцев об уголовной ответственности за использование поддельных QR-кодов.