Росгвардия опровергла слухи об оцеплении школ в Нижнем Новгороде

В Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области опровергли слухи об оцеплении школ в Нижнем Новгороде.

- Никакого оцепления школ 12 октября не было, - рассказали в ведомстве. – Учений в этот день тоже не проводилось.

Напомним, ранее все социальные сети облетели слухи об оцеплении силовиками семи школ на территории Нижнего Новгорода. Якобы их причиной стала угроза массового расстрела. Такие же сообщения мгновенно разлетелись по всем родительским чатам.

- Это фейковая информация. Подобные сообщения распространялись и по другим регионам, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ни угрозы стрельбы, ни оцеплений возле школ не было. Все школы работают в штатном режиме.