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Происшествия12 октября 2021 12:43

Новость об оцеплении семи школ в Нижнем Новгороде оказалась фейком

Правоохранительные органы опровергли распространяющиеся в соцсетях слухи
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Утром 12 октября все социальные сети облетели сообщения об оцеплении семи школ в Нижнем Новгороде. Якобы их причиной стала угроза массового расстрела. Такие же сообщения мгновенно разлетелись по всем родительским чатам.

- Это фейковая информация. Подобные сообщения распространялись и по другим регионам, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ни угрозы стрельбы, ни оцеплений возле школ не было. Все школы работают в штатном режиме.

Напомним, ранее по Нижегородской области прокатилась волна эвакуаций. Только в сентябре нижегородские школы дважды эвакуировали. В частности, 2 сентября поступило сообщение о минировании 20 школ, а 15 сентября – проверки пришлось проводить уже во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода.