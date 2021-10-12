Конец бабьего лета: в Нижегородскую область придет настоящая дождливая осень

Не самая хорошая новость нижегородцев – уже на следующей неделе в Нижнем Новгороде ожидается резкое похолодание. Уже с 18 октября в регион придет настоящая дождливая осень.

По данным портала Яндекс.погода, в дневные часы столбики термометров поднимутся только до +6 градусов. Ночью будет еще холоднее – не выше +3 градусов. При этом целый день будет идти дождь.

- Такая погода продержится в Нижнем Новгороде как минимум в течение недели, - обещают синоптики. – При этом каждый день будут идти дожди.

Однако, что самое страшное – по ночам в Нижегородской области весьма вероятен снег. Так что горожанам стоит запастись теплой одеждой и зонтиками.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, какой будет погода в Нижнем Новгороде на этой неделе.