Похолодание до +8 градусов ожидается в Нижнем Новгороде к концу рабочей недели

Новая рабочая неделя выдастся тёплой, но к выходным заметно похолодает. Фото: Мария СОРОКИНА

Настоящая «золотая осень», радующая жителей Нижнего Новгорода теплом и солнцем, сменится в середине недели на хмурую погоду, а уже к пятнице принесёт вслед за собой и похолодание.

Понедельник, 11 октября, выдастся теплым и солнечным днём. Согласно сервису Яндекс.Погоды, температура воздуха с утра прогреется от +6 до +10 градусов, а к обеду потеплеет до +14 градусов. Юго-западный ветер ожидается слабенький, его порывы не превысят 2,9 метров в секунду.

Во вторник утром сквозь облака будет проглядывать солнце, а ко второй половине дня погода разгуляется и небо станет ясным. Дневная температура воздуха будет колебаться от +11 до +14 градусов. К ночи синоптики обещают от +6 до +7 градусов. Влажность воздуха составит 50-75%, а атмосферное давление – 754-755 миллиметров ртутного столба.

Среда для нижегородцев выдастся пасмурной, также ожидается, что после обеда в городе прольется небольшой дождь. Температура днем и вечером составит +10 градусов. В течение дня установится юго-восточный ветер со скоростью до 3,7 метров в секунду.

В четверг снова будет пасмурно. Дневная температура поднимется до +14 градусов, а ночная - до +8 градусов. Ветер ожидается тихий.

В пятницу погода станет заметно прохладнее: с утра столбики термометров не превысят отметки в +6 градусов, днем – в +8 градусов, а ночью – в +5 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют, но день выдастся хмурым и пасмурным.

В субботу, 16 октября, столбики термометров опять не поднимутся выше +8 градусов. При этом весь день будет пасмурная погода. В ночные часы похолодает до +5 градусов. В течение дня ожидается юго-западный ветер со скоростью 4,0 метра в секунду.

В воскресенье пасмурная погода продолжится. Дневная температура воздуха составит +9 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +7 градусов. Влажность воздуха составит 67-85%, а атмосферное давление – 746-749 миллиметров ртутного столба.

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