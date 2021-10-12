Экс-сотрудник МЧС Балахнинского района получил 7 лет «строгача» за крупную взятку

Деньги должны были быть переданы через посредника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший старший дознаватель ОНДиПР по Балахнинскому району регионального ГУ МЧС предстал перед судом за покушение на получение взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, в мае прошлого года на производственной базе в деревне Шеляухово произошло два пожара.

- После тушения пожара подсудимым в ходе проведения проверки были выявлены нарушения арендатором требований Правил противопожарного режима, ответственность за которые предусмотрена административной статьей «Нарушение требований пожарной безопасности», - рассказали в пресс-службе.

Эта статья предусматривает наложение штрафа до 400 тысяч рублей. Дознаватель предложил компании избежать наказания за вознаграждение в размере 120 тысяч рублей, а после повторного пожара – за 250 тысяч рублей. Деньги должны были быть переданы через посредника.

- Представители мусоросортировочной компании сообщили о действиях дознавателя МЧС в правоохранительные органы. Вечером 2 июня 2020 на улице Свердлова в Балахне посредник был задержан правоохранителями при передаче взятки в размере 250 тысяч рублей, - добавили в следственном комитете.

После этого было собрано достаточное количество доказательств вины подозреваемого. По решению суда мужчина получил 7 лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,5 миллиона рублей. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородский чиновник получил взятку автомобилем.