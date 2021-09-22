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Общество22 сентября 2021 14:16

Нижегородский чиновник получил взятку автомобилем УАЗ «Патриот» за покровительство коммерческой компании

Подозреваемый частично признал свою вину и был помещен под домашний арест
Мария СОРОКИНА
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УАЗ "Патриот"

УАЗ "Патриот"

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Начальника одного из отделов администрации городского округа города Кулебаки подозревают в вымогательстве и получении взятки на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

- По версии следствия, с 1 по 16 декабря 2014 года обвиняемый, будучи должностным лицом, получил взятку в виде транспортного средства марки «УАЗ 3163» модели «Патриот» стоимостью 300 тысяч рублей с вымогательством взятки от директора коммерческой организации, - говорится в сообщении.

Взамен злоумышленник обещал принять работы по муниципальному контракту, а также в целом оказать покровительство этой компании. Следователи выявили и пресекли незаконные действия мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки совершенное с вымогательством взятки и в крупном размере». Подозреваемого задержали, он частично признал свою вину. Мужчину поместили под домашний арест.

В настоящее время расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.