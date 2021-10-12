Крошечную студию с евроремонтом продают в Нижнем Новгороде за 1,35 млн рублей

В квартире выполнен ремонт, заменены коммуникации. Фото: Авито.

Студию площадью 11,2 квадратных метра с евроремонтом продают в Нижнем Новгороде за 1 миллион 350 тысяч рублей. Как указано на сайте объявлений Avito, жилое помещение располагается в кирпичной девятиэтажке 1980 года постройки по адресу улица Березовская, 108. Квартира находится на высоте ниже классического первого этажа, но по документам это первый этаж. В самом доме своеобразная планировка – для этой и еще шести аналогичных студий есть отдельный вход с улицы.

- Абсолютно сухая и светлая квартира, никаких подтёков или запаха сырости нет. Произведён полный косметический ремонт с заменой инженерных коммуникаций. Санузел совмещенный (ванна 120+унитаз), в саму студию выведены закладные (холодная, горячая вода и слив) для установки кухонного гарнитура. Все «мокрые» точки узаконены и отображены в техническом плане, - говорится в сообщении.

Автор объявления указал, что газоснабжение в квартире отсутствует, но есть возможность установки электроплиты. При этом плата за электричество фиксированная.

Начисления за коммунальные услуги производятся по общедомовым счётчикам, включая электроэнергию - меньше 3 тысяч в месяц за всё. ТСЖ находится в соседнем доме.

Все документы для продажи готовы, ключи покупатель получает в день сделки. Кроме того, возможен торг.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира в городе стоит 710 тысяч рублей. Ее площадь составляет 29,7 «квадрата».