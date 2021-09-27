710 тысяч рублей стоит самая дешевая квартира в Нижнем Новгороде

Однокомнатная квартира площадью 29,7 квадратных метра продается в Автозаводском районе Нижнего Новгорода за 710 тысяч рублей. Как указано в объявлении на Авито, «однушка» находится в одноэтажном кирпичном доме по адресу улица Безводная, 7. Этот дом был построен в 1959 году. Автор подчеркнул, что квартира нуждается в ремонте.

- Рядом с домом находятся гипермаркет «Лента», магазины «Пятерочка», «Светофор», в 10 минутах ходьбы детский сад, удобная транспортная развязка. Квартира без долгов и обременений. Подходит под любой вид расчета. Один взрослый собственник, чистая продажа, - говорится в объявлении.

Объявление о продаже было размещено 3 сентября. Как указано на портале, в настоящее время это самая дешевая квартира в областном центре.