Первый случай микст-инфекции зарегистрирован в Нижегородской области

Первый случай заболевания микст-инфекцией выявлен в Нижегородской области. Об этом сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 11 октября.

- Микст-инфекция – это когда человек заболевает сразу несколькими инфекциями. В данном случае у пациента были диагностированы коронавирус и риновирусная инфекция, - пояснила главный санитарный врач региона.

Наталия Кучеренко признается: эпидемиологи очень боятся, что грипп будет накладываться на коронавирусную инфекцию в предстоящем эпидсезоне.

- Сам по себе коронавирус бьет по иммунитету. То медикаментозное лечение, которое проводится при коронавирусе, представляет собой иммунодепрессантные препараты, которые понижают уровень иммунитета человека с тем, чтобы он сам себе не навредил. И если в это время придет другой сильный вирус [гриппа], возникнет микст-инфекция, - пояснила глава Роспотребнадзора.

Сейчас перед региональным минздравом стоит задача уже сейчас продумать, как развести потоки пациентов, чтобы не допустить заноса гриппозной инфекции в ковидные стационары.