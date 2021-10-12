По факту возгорания в пятиэтажке в Володарском районе началась доследственная проверка

Доследственную проверку организовали по факту возгорания в пятиэтажке в Володарском районе. ЧП произошло утром 12 октября в рабочем посёлке Юганец. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Пожар произошел на кухне в одной из квартир жилого дома №6 по улице Новая, а предварительной причиной возгорания стала разгерметизация газовой колонки. Огонь удалось оперативно ликвидировать на площади 2 квадратных метра, после чего двух пострадавших пенсионеров доставили в больницу.

Известно, что в результате возгорания погибших нет, а 8 человек самостоятельно эвакуировались из дома ещё до прибытия пожарных.

- При осмотре места происшествия следователями СК совместно с представителями газоснабжающих организаций видимых повреждений газового оборудования не обнаружено, - уточнили в ведомстве.

Специалисты уже произвели детальный осмотр место происшествия и теперь продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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