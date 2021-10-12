Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 12 октября

Во вторник, 12 октября, сразу в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили свет и горячую воду. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства с целью повысить их уровень надёжности. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 08:00 до 17:00 пришлось остаться жителям Нижегородского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по улице Заломова (№9, 20) и по улице Нижегородская (№37, 33а).

В Канавинском районе без горячей воды с 09:00 остались два дома по улице Зеленодольска (№54а, 54). Водоснабжение пообещали вернуть в 12:00.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, аналогичные плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, 7 октября, в Московском и Автозаводском районе в некоторых домах не было света, а в Канавинском районе отключали свет.

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