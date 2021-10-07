Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 7 октября

Электроснабжение и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 7 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 08:00 до 16:00 света не будет в домах 9, 11, 13 и 15 по улице 50 лет Победы.

Автозаводский район:

С 09:00 до 12:00 света не будет в домах 11, 13, 15 по улице Фучика, а также в домах 1, 3, 5 по улице Веденяпина.

Приокский район:

С 09:00 до 11:00 горячее водоснабжение отключат на улице Голованова в домах 37, 45, 47, 49.

Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в двух районах города 6 октября.