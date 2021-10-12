Сотрудникам ПИМУ дадут 5000 рублей за прививку от коронавируса

В Приволжском исследовательском медицинском университете установили стимулирующую надбавку, чтобы побудить сотрудников прививаться от коронавируса. Так, всем, кто пройдет вакцинацию, дадут прибавку к зарплате - по 5000 рублей. Об этом заявил ректор вуза Николай Карякин в своем Instagram.

- Вводим разовую стимулирующую надбавку для сотрудников нашего университета, которые вакцинируются в период с 7 октября по 30 ноября. Основание для выплаты – сертификат профилактической прививки от COVID-19, подтвержденный QR-кодом с портала Госуслуги, - пояснил Николай Карякин.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области привито лишь 50% сотрудников образовательных учреждений, а по плану вакцинацию должны пройти 100% работников этой категории. Непривитых сотрудников вузов уже начали отстранять от работы. Так, 8 октября в Волжском государственном университете водного транспорта отправили в незапланированный отпуск за свой счет 14 работников.

Накануне министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что до 1 ноября в регионе должны привиться 2 миллиона человек.