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Общество11 октября 2021 19:45

Директором департамента физкультуры и спорта Нижнего Новгорода назначен Антон Ермаков

Соответсвующее распоряжение подписал глава города Юрий Шалабев
Екатерина КУРГУЗОВА
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Директором департамента физкультуры и спорта Нижнего Новгорода назначен Антон Ермаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, стало известно, что города Юрий Шалабаев подписал соответствующее распоряжение 11 октября 2021 года. Прежний директор департамента Юрий Звездин покинул свой пост в конце апреля текущего года по собственному желанию.

Антон Ермаков родился в 1989 году в Горьком, окончил факультет физической культуры и спорта ННГУ им. Лобачевского, в 2012-2013 годах проходил военную службу в Вооруженных Силах РФ. С апреля 2021 года исполняет обязанности директора департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что Петр Банников назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Банникову предстоит курировать департамент региональной безопасности, управление мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны, управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата, главное управление записи актов гражданского состояния, а также комитет по делам архивов. Ранее этот пост занимал Дмитрий Краснов, но он переходит в региональное Законодательное Собрание.