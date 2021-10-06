Петр Банников назначен исполняющим обязанности замгубернатора Нижегородской области

Петр Банников назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, Банникову предстоит курировать департамент региональной безопасности, управление мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны, управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата, главное управление записи актов гражданского состояния, а также комитет по делам архивов. Ранее этот пост занимал Дмитрий Краснов, но он переходит в региональное Законодательное Собрание.

Как отметил глава региона Глеб Никитин, у Банникова есть все необходимые знания и компетенции, чтобы занимать этот пост. Он достаточно осведомлен об обстановке в регионе и занимался вопросами безопасности при праздновании юбилея областного центра.

Отметим, что с февраля этого года Петр Банников являлся помощником губернатора, а до этого несколько лет занимал пост заместителя руководителя регионального УФСБ.

Глеб Никитин также поблагодарил Дмитрия Краснова за проделанную работу.

- Уверен, что его деятельность в Законодательном собрании будет полезной для Нижегородской области, - заключил глава региона.