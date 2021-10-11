На бульваре на улице Школьная установили арт-объект и посадили деревья Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В рамках благоустройства бульвара на улице Школьной в Автозаводском районе устроили новые пешеходные дорожки, установили арт-объект и посадили деревья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Хотя подрядчик еще устраняет последние замечания, уже сейчас обновленное пространство открыли для посещения.

По его словам главы города Юрия Шалабаева, бульвар на улице Школьной всегда был популярным местом у автозаводцев, но в последнее время ему уделялось мало внимания, поэтому местные жители проголосовали за его благоустройство по национальному проекту «Жилье и городская среда». Все работы подрядчик завершит в течение недели.

- Вдоль бульвара проложили дорожки, установили арт-объект, лавочки, урны, поставили небольшую, но интересную детскую площадку. Эта благоустроенная территория соседствует со стадионом «Чайка», который тоже реконструируется в рамках партнерства с Горьковским автомобильным заводом. У жителей появится большая комфортная зона для отдыха и занятий спортом, – отметил глава города.

Напомним, что 11 октября в Нижегородской области стартовал сбор заявок в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать» на 2022 год.

Жители могут внести предложения об улучшении качества жизни в населенных пунктах региона. Заявки принимаются до 12 ноября 2021 года включительно. Инициативные проекты разделены на разные номинации.

А также, в Нижнем Новгороде на многофункциональной спортивной площадке в Ленинском районе уже начались тренировки юных футболистов. Она появилась в рамках проекта «Вам решать!».

Так новая спортплощадка появилась на улице Райниса в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Там местные жители выступили с инициативой обустроить хоккейную коробку и уложить на ней новое современное покрытие для безопасных спортивных игр.