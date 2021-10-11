Новую многофункциональную спортплощадку благоустроили в Ленинском районе Нижнего Новгорода Фото: Алексей Манянин

В Нижнем Новгороде на многофункциональной спортивной площадке в Ленинском районе уже начались тренировки юных футболистов. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Так новая спортплощадка появилась на улице Райниса в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Там местные жители выступили с инициативой обустроить хоккейную коробку и уложить на ней новое современное покрытие для безопасных спортивных игр.

По словам заместителя главы администрации Ленинского района Сергея Якименко, проект «Вам решать!» получил большой отклик со стороны нижегородцев позволил реализовать важные для нижегородцев проекты.

- По этой программе в Ленинском районе не только благоустраивают спортивные коробки, но и асфальтируют улицы, устанавливают детские городки и спортивные площадки. Я надеюсь, что и в следующем году проект будет продолжен, потому что жители других кварталов, увидев, что получилось у соседей, также уже хотят принять в нем участие», - отметил Сергей Якименко.

Родители юных спортсменов также объяснили, почему выбрали для благоустройства это именно это место.

- Спортивная коробка находится недалеко от школы, поэтому на ней удобно проводить физкультурные занятия. Очень много ребят из соседних домов приходят сюда и после уроков»,- рассказала мама футболиста Елена Гусарова.

Напомним, что четыре современные детские площадки установили в Канавинском районе в 2021 году.

Теперь на детской площадке у дома № 29 на улице Журова появился новый игровой комплекс с канатами, новые двойные качели, балансиры, песочница. На детской площадке у дома №30 на улице Движенцев установили большой игровой комплекс с гнутым брусом, грузовик, маятниковые качели, двойные качели, карусели разного вида, качалку на пружинах, песочницу. А на детской площадке на улице Весенняя у дома № 5 появились два игровых комплекса, два балансира, качели разного вида, карусель, качалки на пружине, песочница и скалодром.