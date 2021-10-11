В Дзержинске на линию вышел оформленный в экостиле троллейбус Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске на городской маршрут вышел троллейбус, его оформили в экостиле. Об этом сообщает администрация г. Дзержинска.

Так, на троллейбусе изобразили сочную зеленую растительность и представителей фауны с яркой надписью: «береги природу». Таким образом, экозащитники привлекли внимание к Международной экологической акции «Неделя без бумаги» - она пройдет с 25 по 31 октября на территории 12 субъектов России.

- Хотелось бы отметить, что экологическая обстановка в городском округе за последние три года значительно улучшилась. Дзержинск не входит больше в число населенных пунктов с высокими показателями загрязненности воздуха, воды и почвы. Администрация города совместно с региональным министерством экологии и природных ресурсов проводит большую работу, чтобы избавить Дзержинск от негативного экологического наследия, - отметил глава города Иван Носков.

Автором граффити стал достаточно известный художник Илья Спиченков.

- На последнюю работу у меня ушло примерно 10 дней и 50 оттенков зеленой краски. Также со стороны администрации города поступило предложение запустить еще один цветной троллейбус, - подчеркнул Илья Спиченков.

Напомним, в рамках акции «Неделя без бумаги» в Дзержинске устанавят экоконтейнеры для сбора макулатуры, проведут эколого-просветительские лекции, игры, квизы, мастер-классы, конкурсы по сбору отходов онлайн и офлайн. Подробно узнать о мероприятиях можно в группе в соцсетях, а также на сайте проекта.

А также, пилотный экологический проект по наблюдению за редкими птицами стартовал в Нижегородской области.

В рамках этого проекта предприятие помогло приобрести специальное оборудование для наблюдения за краснокнижными скопами. Отследить перемещение этих редких птиц не так-то легко.