Пилотный экологический проект по наблюдению за редкими птицами стартовал в Нижегородской области. ФОТО: Алексей Левашкин

«Транснефть-Верхняя Волга» реализует совместный экологический проект с организацией «Зеленый мир», посвященный мониторингу гнездования редких птиц в Лысковском районе Нижегородской области. В рамках этого проекта предприятие помогло приобрести специальное оборудование для наблюдения за краснокнижными скопами. Отследить перемещение этих редких птиц не так-то легко.

- Скопы из европейской части России улетают на зимовку в Северную Африку, - рассказывают специалисты экологической организации «Зеленый мир». – Однако каждый год они возвращаются на одну и ту же территорию, чтобы свить гнезда и вывести птенцов. Благодаря новому оборудованию мы сможем отслеживать миграцию этих птиц и вести мониторинг их гнездования.

Стоит отметить, что нефтетранспортное предприятие уже не первый раз сотрудничает с экологическими организациями. В 2018 году при поддержке предприятия было установлено свыше 80 искусственных гнезд для скопы и редких видов сов. Тогда поселиться в новых «квартирках» смогли бородатая неясыть, мохноногий сыч, длиннохвостная неясыть и воробьиный сычик. На этот раз предприятие приобрело для орнитологов веб-камеру, солнечную батарею и GPS-трекер.

- GPS-трекер - это миниатюрное устройство, передающее сигналы с геопозицией птицы, - пояснила ведущий инженер по охране окружающей среды отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть-Верхняя Волга» Анжелина Бакка. – Благодаря ему мы получаем серию точек на карте, показывающих перемещение птицы. Так мы можем мы можем понять, куда птицы улетают на зимовку и возвращаются ли они потом в свои гнезда.

Устройство это совсем крохотное и легкое, ведь птице придется провести с ним всю свою жизнь. Вешают трекер на птенцов, которые выросли до размера взрослой птицы, но еще не начали летать.

- Когда птенец еще сидит в гнезде, к нему на дерево залезает орнитолог, - рассказывает Анжелина Бакка. – Он надевает птенцу кольцо и вешает трекер. Для этого не надо ни отлавливать птицу, ни изымать из гнезда. Он так и продолжает сидеть на дереве, но уже с передатчиком. В этом году в искусственном гнезде появился только один птенец, вот на нем и закрепили трекер.

К слову, раньше нижегородских скоп передатчиками не снабжали, поэтому вся информация о путях перемещения птиц станет новой для научного сообщества. Все эти сведения позволят оценить, какие негативные факторы влияют на вид и какие меры необходимы для его сохранения.

- Это только начало исследования, которое поможет отследить миграционные связи у птиц на протяжении всего годового цикла, - объясняют специалисты. – Данные, получаемые в результате подобных экспериментов, позволяют выстраивать правильную стратегию при проектировании искусственных платформ и создании особо охраняемых природных территорий.

С помощью GPS-трекера можно получить серию точек на карте, показывающих перемещение птицы.

Впрочем, одним только отслеживанием трекера дело не ограничивается. Орнитологи наблюдают за птицами в течение всего сезона. Для этого гнезда оснащаются веб-камерами.

- С их помощью специалисты могут в режиме онлайн наблюдать, как птицы сделали кладку, как высиживали птенцов, как те вылуплялись, и как затем происходило вскармливание, - рассказывают орнитологи. – Все это позволяет лучше узнать особенности биологии птиц, а впоследствии лучше организовать их охрану.

Интерес АО «Транснефть-Верхняя Волга» к экологическим мероприятиям не случаен. Особое внимание этому направлению они стали уделять при реконструкции магистрального нефтепровода Сургут-Полоцк в Лысковском и Воротынском районах Нижегородской области. Данный нефтепровод проходит по водно-болотным угодьям, представляющим ценность мирового значения. Именно здесь обитают птицы Камско-Бакадинской группы болот. Это около 80 редких и охраняемых видов пернатых, занесенных в Красные книги различных рангов.

КСТАТИ

В соответствии с указом президента России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Планируется, что это позволит привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий. Вовлечь профессиональное сообщество в реализацию Стратегии научно-технологического развития. Также по итогам этого года у граждан России должно появиться четкое представление о реализуемых в стране государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий. Со своей стороны, ПАО «Транснефть» в рамках Года науки и технологий в августе выступает куратором тематического месяца «Климат и экология».