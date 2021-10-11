Десяти нижегородским перевозчикам вынесли предупреждения за несоблюдение масочного режима

Десять нижегородских перевозчиков получили предупреждения за несоблюдение масочного режима по итогам проверок сотрудниками регионального Минтранса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, проверки прошли в выходные, 9 и 10 октября, а также в понедельник, 11 октября.

- За безопасность людей в общественном транспорте отвечает перевозчик. Поэтому уведомления о недопустимости нарушения противоэпидемических требований Минтранс направляет именно перевозчику. С водителями, которые находятся на рабочем месте без средств защиты органов дыхания, проводим разъяснительную беседу, - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Нарушения были выявлены у перевозчиков вне зависимости от формы собственности, допускавших нахождение в салоне автобуса водителей и пассажиров без средств индивидуальной защиты.

Многократное невыполнение правил предусмотрены меры в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

Напомним, что шесть протоколов составили на нижегородские заведения общепита и объекты торговли по итогам проверок соблюдения масочного режима. Их провёл Минпром региона в течение последней недели.

Помимо соблюдения масочного режима, проверялось также исполнение прочих коронавирусных мер. Таким рейдам подверглись 110 организаций торговли, среди которых было 20 заведений общепита. Все они располагались на территории Приокского, Советского, Нижегородского, Сормовского и Автозаводского районов.