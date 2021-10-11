Сальмонеллы обнаружили в хинкалях, фрикадельках и пельменях нижегородского производства

Опасные микроорганизмы – сальмонеллы – обнаружили в полуфабрикатах из птицы нижегородского производства. Об этом сообщает ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», специалисты которого проводили анализ проб продукции мясных полуфабрикатов.

- Сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики обнаружили патогенные микроорганизмы рода сальмонелл. Услуги оказывались на платной основе. Выданы рекомендации по устранению нарушений, - сообщили в ведомстве.

Попадая в организм человека, сальмонеллы вызывают сальмонеллез – острую кишечную инфекцию, при которой происходит интоксикация и обезвоживание организма. Риск подцепить сальмонеллу возрастает в разы при нарушении правил термической обработки мяса, рыбы, птицы, яиц. Инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до нескольких дней.

В настоящее время известно более 1500 типов и разновидностей сальмонелл, наиболее часто вызывают заболевания около 20 видов.

Напомним, что нарушение санитарных норм выявили при анализе проб сливочного масла, изготовленного в Нижегородской области.

Масло «Традиционное» содержало бактерии группы кишечной палочки. Предприятию, где изготовляли масло, выданы рекомендации по устранению нарушений.