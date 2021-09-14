Кишечную палочку содержало сливочное масло «Традиционное» нижегородского производства

Употребление продуктов с кишечной палочкой может стать причиной пищевого отравления Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Нарушение санитарных норм выявили при анализе проб сливочного масла, изготовленного в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Масло «Традиционное» содержало бактерии группы кишечной палочки. Предприятию, где изготовляли масло, выданы рекомендации по устранению нарушений.

Отмечается, что бактерии группы кишечной палочки являются одним из основных нормируемых показателей для всей молочной продукции. Наличие этих бактерий приводит к порче молока, а также опасно для здоровья людей. Употребление продуктов с кишечной палочкой может привести к пищевым отравлениям и токсикоинфекциям.