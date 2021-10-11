100% сотрудников образовательных организаций планируют привить от коронавируса в Нижегородской области

В Нижегородской области хотят привить всех педагогов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижегородской области планируют привить от COVID-19 всех сотрудников образовательных организаций. Об этом во время онлайн-конференции сообщила глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко.

- На сегодняшний день работники образовательных организаций привиты на 50%, а губернатор ставит задачу, чтобы они были привиты на 100%, потому что это риски, большие контингенты, постоянное общение. Работники социальной сферы привиты на 80%, а должны стремиться также к 100%, - пояснила Наталия Кучеренко.

Главный санитарный врач Нижегородской области напомнила, что в целях профилактики распространения коронавируса необходимо носить маски в общественных местах, не трогать лицо руками, соблюдать социальную дистанцию, а также обрабатывать гаджеты по приходу домой.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает ухудшаться. В последнюю неделю ежедневно регистрируется более 600 заболевших, и эта цифра, увы, растет день ото дня. В связи с этим в Нижегородской области 6 октября были введены новые коронавирусные ограничения.