Более 2,4 тысяч домашних животных бесплатно вакцинировали от бешенства в Нижнем Новгороде

Более 2,4 тысяч домашних животных бесплатно вакцинировали от бешенства в Московском районе в 2021 году. Об этом сообщает районная администрация.

По словам главного ветеринарного врача Московского района Галины Зубовой, вакцинация животных проходит ежегодно в весенний и осенний сезоны.

- В этом году из-за длительного жаркого периода старт прививочной компании пришлось перенести. Хочу отметить, что жители относятся к этой процедуре очень ответственно. За 9 месяцев этого года было бесплатно вакцинировано 1877 собак и 547 кошек, - сообщила Галина Зубова.

Также главный ветеринарный врач Московского района добавила, что бешенство - особо опасное заболевание животных и человека, передающееся через укус инфицированного животного.

- Эта болезнь поражает нервную систему. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные, - добавила ветеринарный врач Московского района.

Так, бесплатная вакцинация от бешенства собак и кошек проводится в госветклинике Московского района по адресу улица Камская, 65 еженедельно в среду и четверг.

Напомним, что более 70 домашних животных бесплатно стерилизовали в рамках социального проекта по стерилизации и кастрации домашних питомцев льготных категорий граждан, который стартовал весной этого года в Нижнем Новгороде.

Как отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов, социальный проект, реализуемый без привлечения бюджетных средств, нацелен на то, чтобы повысить информированность владельцев о возможности и необходимости принятия мер для регулирования численности бездомных животных.

В рамках проекта животных стерилизовали 60 самок. По примерным расчетам, благодаря стерилизации, на улицах Нижнего Новгорода в следующем году не появится более 500 бездомных животных.