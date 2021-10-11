Магазин пива открыли внутри объекта культурного наследия на Бору

В отреставрированном здании станции «Моховые горы» на Бору открыли магазин пива. Об этом сообщает телеканал «Кстати».

Вокзал на Бору является объектом культурного наследия и уникальным образцом небольшой станции начала ХХ века в Нижегородской области.

Сейчас в ОКН открылся магазин разливного пива, на одной половине лицевой части разместили рекламный баннер магазина сантехники, а на другой – вывеску магазина пива.

Как уточнили в «Кстати», в борской администрации заявили, что они не знали, в каком состоянии находится объект культурного наследия. Чиновники провели проверку и выявили нарушения в размещении вывесок и расположении магазина по продаже алкоголя вблизи железнодорожных путей.

Напомним, что объявление о продаже ЖД вокзала на Бору появилось в сети.

Бывший ж\д вокзал «Моховые горы» с большой парковкой имеет очень хорошее расположение между новым РЖД вокзалом и автовокзалом. Отдельно стоящее здание находится на красной линии города – улице Крупской, 15.

Как сообщается, за него владелец хочет получить 31 миллион рублей. Причем в эту стоимость входит и прилегающая к вокзалу парковка. Для тех, кому целое здание не по карману, есть вариант попроще – в здании вокзала можно арендовать помещение по тысяче рублей за квадратный метр.

Также известно, что деревянное здание площадью 260 квадратных метров признано объектом культурного наследия. Его ремонт одобрен и проведен Минкультом во 2-м квартале 2021 года.