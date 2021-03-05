Объявление о продаже ЖД вокзала на Бору появилось в сети

Объявление о продаже здания железнодорожного вокзала «Моховые горы» на Бору появилось в сети.

- Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито», - сообщает NewsRoom24. – Это деревянное здание признано объектом культурного наследия. Однако в настоящее время оно остро нуждается в ремонте. Министерством культуры ремонт запланирован на второй квартал 2021 года.

Как сообщается, площадь здания составляет 260 квадратных метров. За него владелец хочет получить 31 миллион рублей. Причем в эту стоимость входит и прилегающая к вокзалу парковка. Для тех, кому целое здание не по карману, есть вариант попроще – в здании вокзала можно арендовать помещение по тысяче рублей за квадратный метр.