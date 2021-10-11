Крест середины 17 века нашли при раскопках в Арзамасской крепости Фото: @grigoriimelamed

Крест середины XVII века с изображением святого мученика Никиты-бесогона, изгоняющего дьявола, обнаружили в Арзамасской крепости. Об этом сообщает руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед в Instagram.

Так, его нашли во рву Арзамасской крепости, который открыли в этом году во время прокладки ливневой канализации. По словам Григория Меламеда, изображение на кресте восходит к Новозаветному апокрифу «Сказание о Никитиных мучениях».

В настоящий момент насчитывается 102 подобных находки в разных городах: больше всего крестов нашли в Тверской области – 85.

- К настоящему времени найдено 102 креста с изображением святого мученика Никиты-бесогона. География находок широка. Кресты найдены в Калуге, Киеве, Рязани, Смоленске. Большая часть находок связана с тверским регионом. Это 85 крестов обнаруженных в Твери, Старице, Белом Городке, Ржеве и Торжке. Теперь эту коллекцию пополнит и бесогон из рва Арзамасской крепости, - отметил Григорий Меламед.

Напомним, что следы древней крепости обнаружили археологи в Арзамасе Нижегородской области. Представители Межрайонного центра археологических исследований (МЦАИ) рассказали о находках в исторической части города.

Как пояснили в ведомстве, раскопки длились два месяца, сопровождая строительство и реконструкцию ливнёвок нижней части города Арзамаса.

– На некоторых участках культурный слой залегает очень глубоко. В числе интересных находок – участки каменных и деревянных мостовых, подполы построек XVIII века со следами разных пожаров. На пересечении улиц Карла Маркса и Ступина мы обнаружили церковное кладбище, – перечислил замдиректора по научной работе ООО "МЦАИ" Алексей Свиридов.