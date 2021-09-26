Следы древней крепости обнаружили археологи в Арзамасе. ФОТО: администрация Арзамаса

Следы древней крепости обнаружили археологи в Арзамасе Нижегородской области. Представители Межрайонного центра археологических исследований (МЦАИ) рассказали о находках в исторической части города.

Как пояснили в ведомстве, раскопки длились два месяца, сопровождая строительство и реконструкцию ливнёвок нижней части города Арзамаса.

– Раньше информацию об арзамасской крепости можно было почерпнуть лишь из немногочисленных письменных источников. Существование арзамасского "кремля" до этого момента не было подтверждено археологическими исследованиями, – поделились в МЦАИ. – В ходе раскопок впервые был обнаружен ров крепости, границы которого соответствовали ранее известным данным.

– На некоторых участках культурный слой залегает очень глубоко. В числе интересных находок – участки каменных и деревянных мостовых, подполы построек XVIII века со следами разных пожаров. На пересечении улиц Карла Маркса и Ступина мы обнаружили церковное кладбище, – перечислил замдиректора по научной работе ООО "МЦАИ" Алексей Свиридов. – Останки переданы на обследование антропологам, после чего будут перезахоронены. Впереди ещё минимум месяц работы, поэтому не исключено, что на этом находки не закончатся.

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