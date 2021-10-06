Четыре современные детские площадки установили в Канавинском районе Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Четыре современные детские площадки установили в Канавинском районе в 2021 году. Об этом сообщает районная администрация.

Теперь на детской площадке у дома № 29 на улице Журова появился новый игровой комплекс с канатами, новые двойные качели, балансиры, песочница. На детской площадке у дома №30 на улице Движенцев установили большой игровой комплекс с гнутым брусом, грузовик, маятниковые качели, двойные качели, карусели разного вида, качалку на пружинах, песочницу. А на детской площадке на улице Весенняя у дома № 5 появились два игровых комплекса, два балансира, качели разного вида, карусель, качалки на пружине, песочница и скалодром.

Позаботились и родителях – для их удобства установили скамейки и урны. Так, детские площадки установили по инициативе местных жителей в рамках проекта «Вам решать!».

Напомним, что тринадцать воркаут-площадок появилось в Нижнем Новгороде в 2021 году, сейчас идут работы по установке еще четырех.

По словам департамента, с начала года в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» всего установят и отремонтируют 14 таких спортивных площадок.

Также завершается капремонт стадиона «Чайка» на средства, пожертвованные «Группой ГАЗ».