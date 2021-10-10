Сотрудника ГУФСИН заключили под стражу за смертельное ДТП в Кстовском районе

Младший инспектор ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России заключен под стражу за смертельное ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

- Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что он совершил преступление не в рабочее время и не при исполнении должностных обязанностей.

Напомним, что 19-летний парень погиб в ДТП с пьяным сотрудником ГУФСИН на дороге Кстово-Нижний Новгород.

Водитель «Ниссан Пульсар» совершил смертельное ДТП под Нижним Новгородом поздним вечером 7 октября. Как сообщили в ОПБДД УГИБДД по региону, авария произошла в 22:55 на 8 километре Восточного подъезда к городу. 25-летний водитель иномарки со стажем 5 лет, будучи пьяным, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб, а затем наехал на декоративную стену из кирпича.

В результате 19-летний пассажир погиб на месте, а виновник аварии отделался ссадинами. Водитель получил помощь медиков, госпитализация не потребовалась.