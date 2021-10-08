19-летний парень погиб в ДТП с пьяным сотрудником ГУФСИН на дороге Кстово-Нижний Новгород

Водитель иномарки не справился с управлением и наехал на препятствие. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Водитель «Ниссан Пульсар» совершил смертельное ДТП под Нижним Новгородом поздним вечером 7 октября. Как сообщили в ОПБДД УГИБДД по региону, авария произошла в 22:55 на 8 километре Восточного подъезда к городу. 25-летний водитель иномарки со стажем 5 лет, будучи пьяным, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в столб, а затем наехал на декоративную стену из кирпича.

В результате 19-летний пассажир погиб на месте, а виновник аварии отделался ссадинами. Водитель получил помощь медиков, госпитализация не потребовалась.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР, подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Подозреваемый является младшим инспектором ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской области, совершил преступление не в рабочее время и не связанное с его должностными обязанностями, - добавили в следственном комитете.

В ближайшее время подозреваемому молодому человеку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.