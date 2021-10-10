Семь докторов победили в конкурсе «Серафимовский врач» в Дивееве

Вчера, 9 октября, в Центре славянской культуры села Дивеево Нижегородской области прошло пленарное заседание конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и здоровье России». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской митрополии.

- Переоценить вашу работу особенно в условиях последних двух лет практически невозможно. Ваша инициатива – двигаться вперед, в том числе в рамках православия – вызывает огромную благодарность. Спасибо вам за ваш труд, за ваши открытые сердца, - обратился к врачам заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

На церемонии награждения победителей конкурса «Серафимовский врач» награды вручал епископ Филарет.

Так, семь докторов получили почетное звание «Серафимовский врач», а четыре участника конкурса - звания «Серафимовская сестра милосердия». Лауреатами премии преподобного Серафима Саровского стали семь человек, два участника награждены специальной премией конкурса, 20 медработников – поощрительной премией. Дипломами участника конкурса отмечены 18 человек.

После церемонии награждения ко всем участникам конкурса обратился епископ Филарет. Он передал благословение от митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и поздравил победителей конкурса, удостоенных почетного звания «Серафимовский врач».

Напомним, что заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил село Дивеево во время рабочей поездки в Нижегородскую область в апреле 2021 года, где заложил капсулу с закладной грамотой в основание строящегося Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского. Его сопровождали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, непосредственно участвовавшие в заложении капсулы.