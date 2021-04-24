Капсулу заложили в основание строящегося духовно-просветительского центра в Дивееве

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил село Дивеево во время рабочей поездки в Нижегородскую область, где заложил капсулу с закладной грамотой в основание строящегося Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского. Его сопровождали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, непосредственно участвовавшие в заложении капсулы.

– Дивеево – православный центр, известный не только в России, но и в мире. Это место притяжения паломников, поток которых с каждым годом увеличивается. Наша задача – развивать паломническо-туристический кластер "Арзамас – Дивеево – Саров", параллельно оберегая духовность этого уникального места и создавая инфраструктуру для пребывания гостей. Духовно-просветительский центр станет ещё одной точкой притяжения путешественников. Предполагается, что здесь будут расположены студии иконописи и звонарного дела, а также комнаты для размещения людей, – поделился Дмитрий Чернышенко.

Строительство духовно-просветительского центра проводится по заказу АНО "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера" в рамках развития паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров".

– Создавая подобный центр, мы, по сути, продолжаем многовековые традиции. Ведь монастыри с древних времён были центрами культуры и просвещения. Именно в них развивались иконопись, духовная музыка, книжное дело. Дивеево, где находится знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, где покоятся мощи великого русского святого и куда приезжают миллионы паломников, безусловно, тоже должно стать развитым культурным центром Нижегородской области, – отметил Глеб Никитин.

Началось строительство в январе 2021 года, а завершить строительно-монтажные работы планируется в конце ноября. На сегодняшний день уже уложен фундамент и выполнено устройство монолитных колонн и стен подвального этажа.

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