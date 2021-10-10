«Желтая зона» для нижегородцев с COVID-19 появится в ГКБ №39

«Желтая зона» для долечивания пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, скоро начнет свою работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГБУЗ НО "Городская Клиническая Больница №39" в своем Instagram.

Так, «желтая зона» расположена на двух этажах терапевтического отделения городской 39-й больницы и имеет 120 коечных мест. Она предусмотрена для тех пациентов, которые имеют отрицательный ПЦР-тестов и не нуждаются в кислородной поддержке.

- Ситуация с заболеваемостью в регионе остается напряженной, берегите себя и своих близких, просим соблюдать масочный режим. Кто еще не привился – рекомендуем сделать это, - говорится в сообщении ГБУЗ НО "Городской Клинической Больницы №39".

Напомним, что дополнительные средства в размере свыше 140 миллионов рублей поступят в Нижегородскую область на лекарства для больных коронавирусом жителей. Предложение о выделении этих средств из резервного фонда Правительства РФ поддержала профильная комиссия Федерального Собрания. Этими сведениями поделился председатель комиссии Андрей Макаров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на печальную статистику: количество развёрнутых коек для коронавирусных больных в регионе на данный момент сопоставимо с пиковым значением второй волны.