Пожар на территории склада в Дзержинске ликвидировали

Возгорание на территории складского помещения в Дзержинске Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 09.50 пожар полностью ликвидирован. Площадь не изменилась, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Напомним, что в Дзержинске загорелся склад площадью 900 квадратов в воскресенье, 10 октября.

Происшествие произошло на складе по адресу Дзержинск, улица Ленина, д. 121. Так, сообщение о возгорании поступило в 05:22 по московскому времени.

- Характеристика объекта: одноэтажное, кирпичное здание, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицировано, не газифицировано, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

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