Пожар на территории склада в Дзержинске ликвидировали

Возгорание на территории складского помещения в Дзержинске Нижегородской области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- В 09.50 пожар полностью ликвидирован. Площадь не изменилась, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкций и изготовления электрооборудования. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Напомним, что в Дзержинске загорелся склад площадью 900 квадратов в воскресенье, 10 октября.
Происшествие произошло на складе по адресу Дзержинск, улица Ленина, д. 121. Так, сообщение о возгорании поступило в 05:22 по московскому времени.
- Характеристика объекта: одноэтажное, кирпичное здание, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицировано, не газифицировано, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!