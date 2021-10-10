В Дзержинске загорелся склад площадью 900 квадратов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В складском помещении в Дзержинске Нижегородской области произошел пожар в воскресенье, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло на складе по адресу Дзержинск, улица Ленина, д. 121. Так, сообщение о возгорании поступило в 05:22 по московскому времени.

- Характеристика объекта: одноэтажное, кирпичное здание, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицировано, не газифицировано, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

В Дзержинске загорелся склад площадью 900 квадратов Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Известно, что 07:05 пожар локализовали на площади 900 квадратных метров. Площадь обрушения кровли составила 450 кв.м. На месте работали 17 единиц техники и 56 человек, в том числе 35 человек, 11 единиц техники личного состава МЧС.

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Также, в 08:31 объявили ликвидацию открытого горения. Работы по ликвидации и тушению пожара продолжаются.