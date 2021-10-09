11-летнего Дениса Паршина нашли живым в Нижегородской области. ФОТО: ПСО "ВОЛОНТЁР НН"

11-летнего Дениса Паршина нашли живым в Нижегородской области. Мы рады сообщить, что его поиски завершились благополучно. Первоисточником хорошей новости стал поисково-спасательный отряд "Волонтёр НН", члены которого разыскивали мальчика.

Напомним, Денис пропал в городе Урене Нижегородской области вчера, 8 октября. Он ушёл из дома с улицы Индустриальной и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Сегодня утром поисковики призывали добровольцев помочь с поисками.

Известие о том, что ребёнка нашли, появилось меньше 20 минут назад. Каких-либо сведений о том, где пропадал Денис, "Волонтёр НН" не предоставляет. Как и данных о том, где и как его обнаружили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!