11-летнего Дениса Паршина ищут в Нижегородской области. ФОТО: ПСО "ВОЛОНТЁР НН"

11-летнего Дениса Паршина ищут в Урене Нижегородской области. Мальчик пропал вчера, 8 октября: он ушёл из дома по улице Индустриальной в городе Урене и не вернулся, после чего о его местонахождении ничего не известно. Поисковики "Волнтёра НН" просят распространить информацию о пропаже ребёнка и принять участие в поисках всех желающих.

Отмечены приметы Дениса: рост 140 см, среднее телосложение, тёмно-русые короткие волосы, зелёные глаза. Шрам на лбу.

Денис был одет в: жёлто-синюю куртку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или инфоргу поиска: Елена (Элен) 8-952-467-98-44, – сказано на странице отряда.

ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дениса Паршина нашли живым.

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