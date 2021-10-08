Портовый переулок перекроют в Нижнем Новгороде до 10 октября

Движение транспорта временно ограничат на участке переулка Портового в Нижнем Новгороде до 10 октября. Речь идёт об участке дороги от дома №2 до дома №6. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Ограничение будет действовать с 00:01 до 23:59 9 октября.
– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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