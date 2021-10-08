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Общество8 октября 2021 13:30

Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 9 и 11 октября

Временные дорожные знаки установят на подъездах к нему
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 9 и 11 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина перекроют 9 и 11 октября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местному проезду на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде временно ограничат 9 и 11 октября. Речь идёт об участке дороги возле дома №29 (Дворец Спорта). Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничение будет действовать с 07:00 до 22:00 9 и 11 октября.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

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