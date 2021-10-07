Роспотребнадзор взял пробы воздуха после сообщений о запахе гари в заречной части Нижнего Новгорода

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора организовали лабораторный контроль воздуха после сообщений в СМИ и обращений нижегородцев в связи с запахом гари в заречной части Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

- Проводили контроль на специфические химические вещества, указанные в обращениях, - говорится в сообщении ведомства. - Отбор проб проведён 7 октября, и запланирован на 7. 00 8 октября. Кроме того, были проведены исследования в контрольных точках. Это было сделано в связи с информацией от гидрометеослужбы о неблагоприятных метеоусловиях 6-7 октября, вызывающих скопление загрязнений в приземных слоях атмосферного воздуха.

По данным ведомства, превышений ПДК по результатам исследований выявлено не было.