Нижегородцы пожаловались на нестерпимый запах гари в воздухе

Жители Сормово уже несколько дней чувствуют запах гари в воздухе. Фото: Станислав Герасименко. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород.

Вот уже несколько дней подряд нижегородцы ощущают в воздухе нестерпимый запах гари и замечают, как по улицам расползается смог. Неприятный запах сильнее всего чувствуется в Сормовском и Автозаводском районах. На такое обстоятельство дел местные жители пожаловались в социальных сетях.

- Второй день в Сормово пахнет, по ночам и утром вонь жуткая, - отметила нижегородка Анна Данилова.

- На Автозаводе второй день дышать не чем. Запах Гари с примесью каких то химикатов, - подтвердила ситуацию пользовательница Olga Nn.

Другой пользователь отметил, что такое явление вовсе не ново, он целое лето наблюдал, как на Бору что-то сжигают, после чего запах разносит ветром в ближайшие окрестности.

Другой житель Нижнего Новгорода даже успел сфотографировать, как над Бором стелется серая дымчатая пелена.

«Комсомолка» направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода для разъяснения происходящего.

Напомним, что подобная ситуация происходила в городе прошлой зимой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!