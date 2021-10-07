Нижегородцы пожаловались на нестерпимый запах гари в воздухе

Жители Сормово уже несколько дней чувствуют запах гари в воздухе. Фото: Станислав Герасименко. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород.
Вот уже несколько дней подряд нижегородцы ощущают в воздухе нестерпимый запах гари и замечают, как по улицам расползается смог. Неприятный запах сильнее всего чувствуется в Сормовском и Автозаводском районах. На такое обстоятельство дел местные жители пожаловались в социальных сетях.
- Второй день в Сормово пахнет, по ночам и утром вонь жуткая, - отметила нижегородка Анна Данилова.
- На Автозаводе второй день дышать не чем. Запах Гари с примесью каких то химикатов, - подтвердила ситуацию пользовательница Olga Nn.
Другой пользователь отметил, что такое явление вовсе не ново, он целое лето наблюдал, как на Бору что-то сжигают, после чего запах разносит ветром в ближайшие окрестности.
Другой житель Нижнего Новгорода даже успел сфотографировать, как над Бором стелется серая дымчатая пелена.
«Комсомолка» направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода для разъяснения происходящего.
Напомним, что подобная ситуация происходила в городе прошлой зимой.
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